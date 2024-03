Припрян Григор Димитров отстъпи на Яник Синер на финала в Маями (ВИДЕО)

Двубоят започна силно за Григор с убедителни сервис геймове, но в средата на сета Синер успя да го пробие. До края на частта Гришо не успя да се върне в резултата и дори допусна втори пробив, губейки сета с 3-6.

Във втория сет Яник Синер бе още по-убедителен, стигайки до ранен пробив. Григор не успя да отговори на играта на италианеца, а в края допусна нов пробив, за да загуби сета с 1-6. Въпреки загубата, Григор си гарантира изкачване до 9-ото място в световната ранглиста.

MIAMI MASTERY 🙌



The moment @janniksin defeated Grigor Dimitrov to become the first Italian man to win the #MiamiOpen title! pic.twitter.com/9W8111FvHQ