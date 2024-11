Рафа каза сбогом на тениса: Искам да ме запомнят като добър човек от малко селце (ВИДЕО)

Испанската тенис легенда Рафаел Надал официално сложи край на кариерата си, след като изигра последния си мач на Купа Дейвис за отбора на Испания. Той изчака развоя и на другия мач на родината си, в който игра Карлос Алкарас, а след това излезе на корта в Малага, за да си вземе сбогом с феновете.

Екзалтираната публика разплака Надал и го изпрати подобаващо (ВИДЕО), въпреки че Рафа загуби от нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп. Испанецът се обърна към света с думите, че не иска да бъде запомнен толкова с трофеите и числата зад гърба си, а с това, че е добър човек, дошъл от малко селце в Майорка, който е успял да сбъдне мечтите си.

"Тръгвам си спокоен, че съм оставил наследство, което наистина смятам, че не е само спортно, но и лично. Разбирам, че любовта, която получих, ако беше само заради това, което се случваше на корта, нямаше да е същата. Титлите, числата са там, така че хората вероятно знаят това, но начинът, по който бих искал да бъда запомнен повече, е като добър човек от малко селце в Майорка."

"Имах късмета да имам чичо, който беше треньор по тенис в моето село, когато бях много, много малко дете, и страхотно семейство, което ме подкрепя във всеки момент... Просто искам да бъда запомнен като добър човек, дете, което е следвало мечтите си и е постигнало дори повече от това, което е мечтало", заяви Рафаел Надал, който трудно сдържаше сълзите си, а същото важеше и за неговото семейство и треньорски щаб на трибуните.

А трофеите и числата в кариерата на Надал няма как да не бъдат запомнени:

ОЩЕ: "Винаги твой фен": Роджър Федерер с емоционално писмо до Рафа Надал, което те кара да настръхнеш

There are no words to thank you enough for what you’ve done to the sport. Gracias, Rafa ❤️ @RafaelNadal | #RafaSiempre pic.twitter.com/PsYuuPbwGb

Rafa Nadal with tears in his eyes as he says goodbye to tennis.



His family is in tears.



We’re all in tears for this man.



The greatest fighter in history… Rafael Nadal Parera.



You. Are. Infinite. 🥹



🇪🇸❤️🇪🇸

pic.twitter.com/mMCrqESpLR