Сълзи, екзалтирани фенове и все същата класа: Рафа Надал си взе сбогом с тениса (ВИДЕО)

Испанската легенда Рафаел Надал си взе сбогом с тениса във вероятно последния му официален двубой в кариерата. Рафа отстъпи на нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп с 4-6, 4-6 за Купа Дейвис, а след края на мача помаха на многобройните фенове в Малага, изглеждайки че това ще бъде последното му излизане на корта като професионален тенисист.

Въпреки физическите проблеми: Рафа показа класа дори на 38 години

Надал показа, че дори на 38 години и въпреки физическите си проблеми от последните две години, все още разполага с класата да играе на световно ниво. Той демонстрира страхотни удари в мача и на няколко пъти вдигна публиката на крака, но в крайна сметка не успя да стигне до победата срещу нидерландския си опонент.

Сълзи в очите на Рафа

Преди мача Надал, Карлос Алкарас и останалите му съотборници в испанския национален отбор излязоха на корта, за да чуят химна на Испания. А от очите на Надал потекоха сълзи, каквито се видяха от испанеца и по време на последния мач на Роджър Федерер преди няколко години. По-рано днес Федерер върна жеста към Надал с емоционално писмо.

Надал не е обявил официално дали това ще бъде последната му среща, но се предполага, че след загубата той няма да излезе отново на корта. Иначе испанецът ще остане в историята с рекордните 14 титли от Ролан Гарос, както и с това, че спечели титли от всички турнири от Големия шлем плюс олимпийско злато.

