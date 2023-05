Сензацията е факт! Световният номер 2 бе съкрушен от квалификант (ВИДЕО)

Още в началото на срещата се видя, че макар и без опит, Сейбот Вилд ще се бори здраво. Въпреки че изоставаше с пробив, той успя да го върне и да изпрати първия сет в тайбрек. Там дръпна с 6:3 и поведе. Втората част също стигна до тайбрек, но този път представянето беше съвсем различно. Медведев атакуваше яростно, за да обърне хода на двубоя, и да изравни.

В третия сет световният номер 2 спечели с 6:2, но резултатът не бива да подвежда, защото му беше много трудно. Двамата тенисисти си размениха пробиви до 2:2, след което руснакът мина буквално през „иглени уши“, за да измъкне пробив и подаване. Четвъртата част беше предопределена от ранния пробив на бразилеца, който дръпна с 2:0 и съхрани аванса си до края.

В решителната пета част нервите на московчанина не издържаха, въпреки че той започна много по-активно. Общо пет пробива бяха направени в двете посоки, но Сейбот Вилд не се предаде и от първа възможност си взе мача. През 2020-а, едва 19-годишен, латиноамериканецът триумфира на надпреварата от АТР 250 в Сантяго и всички му отреждаха блестящо бъдеще в тениса. Контузиите обаче му попречиха да развие потенциала си. Централния корт "Филип Шатрие" в Париж беше мястото за неговото гръмко завръщане и със забележителна игра 172-рият в света заслужи аплодисментите на зрителите по трибуните.

Twists and turns 🎢



Qualifier Thiago Seyboth Wild makes an emphatic entrance to his first #RolandGarros main draw appearance, knocking out No.2 seed Medvedev 7-6(5), 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-4. pic.twitter.com/awnQzXHbFs