Шампионът на Уимбълдън отпадна още в първия кръг на тенис турнира в София

Иван Иванов отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 50“ в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален тенис център в Борисовата градина.

Иван Иванов участва в надпреварата с "уайлд кард"

Шампионът от Уимбълдън при юношите Иванов, който участва с „уайлд кард“ загуби от поставения под номер 5 в схемата Марат Шарипов (Русия) с 2:6, 2:6 за около час на корта. 16-годишният българинът изостана с 0:3, което се оказа решаващо за изхода на първия сет. Той започна с пробив във втората част, но загуби следващите четири гейма. Иванов пропусна точка за връщане на пробива при 2:4, а след това допусна още един брейк за крайното 2:6. Това беше първи мач него в основната схема на турнири от сериите „Чалънджър“.

Българинът ще играе и на двойки

Иван Иванов ще играе днес и срещата си от първия кръг на двойки. В мач номер 4 на корт номер 4 Иван Иванов и Наоя Хонда (Япония) излизат срещу вторите поставени Нино Сердарушич (Хърватия) и Зденек Коларж (Чехия). В основната схема на сингъл участват още трима българи - получилият „уайлд кард“ Александър Василев, който по-рано днес претърпя поражение, както и преминалите през квалификациите Анас Маздрашки и Виктор Марков. Петият представител на домакините - националът Александър Донски, отпадна на старта вчера.

Входът за зрители на турнира е свободен. Днес предстоят още четири срещи с българско участие. В края на тази седмица на Български национален тенис център пък започва и турнир от категория „Чалънджър 75“ с награден фонд 91 250 евро.

