Подвигът, който ще вкара Яник Синер при Федерер и Джокович в книгата с рекорди

Световният номер 2 Яник Синер е близо до осъществяването на впечатляващо постижение. Ако италианецът триумфира на Индиън Уелс, не само ще добави поредната титла в колекцията си, но ще влезе в историята. Той ще се присъедини към живите легенди Новак Джокович и Роджър Федерер, които са спечелили и шестте турнира от серията Мастърс 1000 на твърда настилка.

Яник Синер е близо до рекорд

Синер вече е завоювал пет от шестте титли на турнирите от сериите Мастърс 1000 на твърда настилка. Единственият, който липсва в колекцията му, е Индиън Уелс, където най-добрите му резултати са полуфинали през 2023 и 2024 г. Тази година обаче италианецът изглежда в добра позиция да направи още една крачка напред. Той не е загубил нито един сет по пътя си към четвъртфиналите и се приближава към завършването на серията, пише сайтът на ATP.

Ако вдигне трофея, Синер ще се присъедини към Новак Джокович и Роджър Федерер като единствените мъже, спечелили и шестте турнира от серията Мастърс 1000 на твърда настилка. Ноле е триумфирал на всеки от тези турнири поне два пъти и е петкратен шампион в Индиън Уелс, колкто е и Федерер. Швейцарският великан също е завършил пълния комплект през кариерата си, като се радва на особен успех в Мастърс в Синсинати, където е спечелил рекордните седем титли.

Синер грабна първата си титла от сериите Мастърс 1000 в Канада през 2023 г., а след това триумфира в Маями, Цинцинати и Шанхай през 2024 г. Миналия сезон той вдигна трофея в Париж. Синер ще се изправи срещу Лиърнър Тиен в четвъртфиналите в Калифорния.

ОЩЕ: Григор не успя да пребори Алкарас, но си тръгна със солиден чек от Индиън Уелс