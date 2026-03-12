Джокович обясни защо загуби от Дрейпър: Стомахът ме болеше много, имах и проблеми с дишането (ВИДЕО)

Новак Джокович приключи участието си на Мастърс турнира в Индиън Уелс, след като бе победен в три сета от британския тенисист Джак Дрейпър. Сръбската легенда спечели първия сет и в един момент имаше психологическо предимство, но впоследствие не успя да запази темпото си. След мача Джокович призна, че физически проблеми са повлияли на играта му.

Ноле изхвърча от Мастърс-а в Индиън Уелс

Novak Djokovic on his loss to Jack Draper pic.twitter.com/DleBo3Oq1D — asud (@asud683385) March 12, 2026

„Стомахът ме болеше много. Също така имах проблеми с дишането. Не бих искал да говоря твърде много за това сега. Разбира се, че има болка след подобна загуба – една точка, няколко удара. Не знаех, че съм спечелил с една точка повече от опонента си, но разочарованието остава. Върнах се в мача, публиката беше страхотна, това беше най-добрият ми мач на турнира. Когато превъртиш филма назад, винаги си по-умен след двубоя. Имал съм много такива победи и загуби, така че продължаваме напред“, каза Джокович.

С това поражение сърбинът приключи участието си както на сингъл, така и в двойки, където заедно със Стефанос Циципас също бе елиминиран.

