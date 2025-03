Шоу преди Индиън Уелс: Гришо тренира с Джокович и Мъри в Калифорния (ВИДЕО)

Какъв по-добър начин да се подготвиш за участието си на Индиън Уелс от това да тренираш с две легенди в калифорнийската пустиня - Новак Джокович и Анди Мъри? Тази възможност получи първата българска ракета Григор Димитров. Гришо проведе обща тренировка с Ноле, като в заниманието се включи и Мъри, който от няколко месеца е част от треньорския щаб на сърбина.

По-рано днес стана ясно, че в първия си мач от турнира Гришо ще се изправи срещу тежък съперник в лицето на Нуно Боржеш. Българинът пропусна няколко седмици заради контузия, а след възстановяването си претърпя поражения още в първия кръг при участието си в Доха и Дубай. Затова той пристига на Индиън Уелс в търсене на най-добрата си форма и силен резултат.

Djokovic. Murray. Dimitrov.



All together in #TennisParadise 😍 Stream a blockbuster practice LIVE from Indian Wells: https://t.co/4jJhMfradS pic.twitter.com/SqEoGCnUb7