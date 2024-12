Скръбна вест! Почина тенис легенда

Легендата на австралийския тенис Нийл Фрейзър почина на 91-годишна възраст. Той има три титли от Големия шлем на сингъл и още 16 на двойки и на смесени двойки. Скръбната новината съобщи "Ройтерс".

Като играч Фрейзър триуфмира в Откритото първенство на Великобритания през 1960 година и два пъти Откритото първенство на САЩ през 1959 и 1960 година. Той има още 16 трофея от Шлема на двойки и на смесени двойки, като при мъжките дуети е печелил поне по два пъти всеки един от четирите мейджър-турнири - в Австралия, Франция, Великобритания и САЩ, в партньорство със сънародниците си Рой Емерсън (общо 7 титли), Ашли Куупър (3 титли) и Лю Хоуд (1 титла).

I am deeply saddened to hear of the passing of my dear mate and fellow lefty, Neale Fraser. He was a true gem in a golden era of Australian tennis legends - an incredible World No.1, a Grand Slam champion, and a Davis Cup icon. Neale bested me in 2 major finals, pushing me to… pic.twitter.com/B4cVLEnRUk