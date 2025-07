Първата важна реч на Мелони била на 16-годишна възраст (ВИДЕО)

Името на италианския премиер Джорджа Мелони се появява в новините за първи път на 25 ноември 1993 г. Тогава е публикувано е известие, което съобщава за градско събрание на студенти в Рим. В този ден дебютира студентската организация „Антенати“, мобилизирана по това време срещу министъра на образованието Роза Русо Йерволино. И тогава шестнадесетгодишната Мелони, студентка в Института „Веспучи“, взема думата: „Нека всички студенти се организират в единно движение и нека излезем на шествията без никакви знамена, нито червени, нито черни.“ Тридесет и две години по-късно самата тя получи рамкирано копие от новината заедно със снимката, на която тя за първи път бие камбаната на Палацо Киджи, предаде италианската информационна агенция ANSA, която навършва 80 години от създаването си на 15 януари 1945 г. с първото изстрелване, обявяването на въздушната атака на съюзниците срещу Берлин.

„Родена съм на същия ден, няколко години по-късно, ANSA също е Козирог", усмихна се италианският министър-председател.

Giorgia Meloni visita l'ANSA: "80 anni di giornalismo autorevole". La premier in redazione: "L'Agenzia è nata come me il 15 gennaio" #ANSA https://t.co/02Swt9uruy pic.twitter.com/E9BB7F22dp