СНИМКА: Сърби очерниха финала на Джокович с фашистко знаме

На знамето е изписано "С вяра в Бога, свобода или смърт", като се използва от сръбските ултранационалисти, пише bTV. В социалните мрежи питат дали на Australian Open е разрешено показването на фашистки символи, каквито присъстват на въпросното знаме, разпънато на трибуните.

По-рано през месеца Джокович се снима със същото знаме. Това пък не е първият скандал около Ноле в Мелбърн. Дни преди големия финал неговият баща - Сърджан, се снима с фенове, подкрепящи Владимир Путин. Това доведе до вълна от критики, заради която в крайна сметка Сърджан не присъства на финалния мач на сина си.

Припомняме, че на Australian Open забраниха руски флагове след разпънат такъв на мач между рускиня и украинка (ВИДЕО).

