"Ударът на годината": Абонат на Гришо накара световния №1 да "свали шапка" (ВИДЕО)

В Хале (Германия) водачът в ранглистата на ATP завоюва първата си титла на трева. На финала младият италианец постигна трудна, но сладка победа над поляка Хуберт Хуркач с 2:0 ((7:6 (8); 7:6 (2)), за да вдигне 14-ия трофей в своята кариера.

Във втория сет обаче при резултат 3:2 гейма и 15:0 за Синер деветият в света направи едно от изпълненията на годината - и то по невероятно спокоен начин. Хуркач сервира и излезе на мрежата, за да отиграе стоп воле. Съперникът му стигна топката и опита прехвърлящ удар. В този момент се прояви геният на поляка.

Той завърши разиграването с феноменален уинър през рамо с гръб към корта, с който обра аплодисментите на световния номер 1, както и на всички зрители в Хале. Иначе Хуберт Хуркач няма записана победа срещу най-добрия ни тенисист Григор Димитров - и шестте срещи помежду им са спечели от хасковлията.

Hubi Hurkacz hits one of the shots of the year against Jannik Sinner in Halle.



Backwards facing slap shot winner against the world #1.



This can’t be real.



One of the most casually cool shot makers in tennis. 🇵🇱🥶

