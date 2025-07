Ужасяващо! Григор Димитров се отказа при почти спечелен мач срещу световния №1 Синер

Ужасяващ ден за Григор Димитров: голямата тенис звезда на България бе принудена да се откаже при почти спечелен мач срещу световния №1 Яник Синер на 1/8-финалите на Уимбълдън! Гришо водеше с 6-3, 7-5, 2-2 след 2 часа битка на Централния корт, но внезапно получи необичайна контузия в областта на гърдите, която накара българския тенисист да се оттегли на прага на първа победа над световен №1 в Големия шлем. Така българинът не успя да достигне за втори път до четвъртфинал на Уимбълдън - за сметка на Синер, който сега ще играе с Бен Шелтън.

Необичайна контузия отказа Григор Димитров срещу Яник Синер на Уимбълдън

Григор Димитров стартира по великолепен начин срещата със Синер - с ранен пробив и доминация на корта, която го отведе до спечелване на сета с 6-3. В края на сета и в началото на втория сет българинът спечели три поредни сервис гейма на нула, а освен това успя и да пробие Яник на нула. Играта на италианеца бе повлияна и от нараняване в областта на лакътя още в началото на мача, като поиска таймаут в началото на втората част. В края на втория сет Синер върна пробива, но Гришо отново го проби, за да може да спечели със 7-5.

Третата част започна равностойно - вече под покрив. При 2-2 обаче Димитров сервираше, когато получи контузия в гърдите. Очевидно Гришо получи разтежение, а Синер веднага се притече, за да види състоянието му. Българинът постоя малко на корта, след което влезе в съблекалните, но клатеше глава, че не може да продължи. След няколко минути той се завърна на Централния корт, за да обяви, че се отказва. Синер пък остана шокиран от развоя на мача, като в интервюто си на корта призна, че Димитров е заслужавал да победи.

A sight we never want to see.



Grigor Dimitrov is forced to retire while leading two sets to love. Everyone at #Wimbledon is wishing you a speedy recovery, Grigor 💚💜 pic.twitter.com/qBwiMbq3e2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025

Развой на мача Григор Димитров - Яник Синер

Сет 1

Двубоят започна на сервиса на Григор, който загуби първите две точки. Българинът успя да обърне развоя и да спечели подаването си, за да поведе с 1-0. Още в следващия гейм Димитров успя да пробие Синер. Той стигна до 40-15, като с втория брейкбол успя да пробие за 2-0, а това бе едва първият пробив срещу Яник в турнира.

Димитров защити пробива със сервис гейм на 15 за 3-0. Синер притисна Димитров в петия гейм, когато стигна до точка за връщане на пробива, но Григор се справи, за да поведе с 4-1. Синер не успя да върне пробива и в седмия гейм, когато Димитров сервира мощно и спечели на нула за 5-2. Сервирайки за сета, Гришо пак бе безгрешен и спечели втори пореден гейм на нула за 6-3.

Сет 2

Втората част започна по мечтан шанс за Григор Димитров, който успя да пробие Синер на нула. Българинът затвърди пробива с трети пореден сервис гейм на нула за 2-0, а освен това спечели всяка една от последните 12 точки. Синер успя да вземе следващите си две подавания, но след четвъртия гейм имаше нужда от медицински таймаут заради болка в десния лакът, получена след падане. Италианецът видимо изпитваше болка, като прие обезболяващи, за да може да продължи мача, а освен това му приложиха масаж.

Medical time out for Jannik Sinner.



Issue with right elbow, slipped earlier.



Grigor Dimitrov to serve next at 3-2 up in set 2. pic.twitter.com/1N1Vj711rM — edgeAI (@edgeAIapp) July 7, 2025

Очевидно обезболяващите подействаха, защото после Синер спечели подаването си на нула за 3-4. Димитров не позволи изненада на свой сервис и даде само една точка на съперника, за да поведе с 5-3. Синер спечели подаването си за 4-5, а след това посрещаше за оставане в сета. Димитров обаче се пропука на свой сервис с няколко грешки и позволи на Синер да го пробие за пръв път в мача за 5-5. Още в следващия гейм обаче Григор Димитров направи нов пробив. Той поведе с 40:0, а от втория опит успя да пробие. Сервирайки за втория сет, Гришо изпусна два сетбола, но накрая успя да затвори частта при 7-5.

Who saw this coming?



Grigor Dimitrov leads Jannik Sinner 6-3, 7-5 😲#Wimbledon pic.twitter.com/WNiWk497M3 — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025

Сет 3

За третата част организаторите решиха да се играе под покрив, тъй като се стъмнява. Димитров не бе особено съгласен, тъй като се бе пригодил по-добре към условията за игра на открито спрямо Синер. Играта в първите геймове бе равностойна, като се стигна до равенство 2-2. Сервирайки в четвъртия гейм обаче, Димитров получи контузия в рамото, заради която взе медицински таймаут, а малко след това се отказа, като това е пети пореден турнир от Големия шлем, на който българинът се оттегля заради контузия.

"I don't take this as a win at all."



Jannik Sinner was full of respect for his friend Grigor Dimitrov after he was forced to retire.#Wimbledon pic.twitter.com/bQTsxUM8Mu — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025

Преди 1/8-финала

Григор Димитров влезе на Уимбълдън под голяма въпросителна заради физическото си състояние след Ролан Гарос, където се отказа още в първия кръг заради контузия. Българинът е измъчван от болки в областта на адуктора от година насам, като проблемите му започнаха тъкмо на миналогодишната Мейджър надпревара в Лондон. Сега обаче изглежда, че Гришо е преодолял болката, като той показа добра игра и в трите си срещи на турнира, а освен това даде заявка да играе собствения си стил и да не третира Синер по различен начин в предстоящия сблъсък.

Все пак има причина Синер да е номер 1 в тениса - той е изключително консистентен и почти непобедим, като може да се каже, че единствено Карлос Алкарас има силите да го спре. Дълго време Яник нямаше загуба от друг съперник, но в дните преди Уимбълдън бе детрониран от Александър Бублик в Хале. До момента Яник Синер има четири победи и една загуба в мачовете си срещу Григор, но двамата никога не са се срещали на трева. Димитров е 1/2-финалист на Уимбълдън от 2014-а, както и шампион за юноши от 2008-ма.

Шансовете на Григор срещу Синер са нищожни, поне според букмейкърите, но пък българският тенисист има сериозен опит на тревната настилка, която се явява най-слаба за Яник. Единствено на Уимбълдън Яник не е достигал до финал от четирите турнира в Големия шлем. Той ще опита да промени това през тази година, тъй като до момента се представя изключително солидно, докато шампионът Карлос Алкарас загуби сет в три от четирите си мача до момента. Победителят от срещата ще срещне на 1/4-финалите Бен Шелтън или Лоренцо Сонего.

