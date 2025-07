Гришо играеше най-добрия си тенис, но мъчителна болка го спря! Федерер и Синер не скриха тъгата си (ВИДЕО)

Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров играеше повече от превъзходно срещу световния №1 Яник Синер на 1/8-финалите на Уимбълдън! Хасковлията водеше с 2:0 сета на Централния корт и размазваше противника си, но внезапно получи необичайна контузия в областта на гърдите, заради която се оттегли със сълзи на очи. Ситуацията можеше да се опише като трудна за гледане, а легендата Роджър Федерер, който беше на трибуните, не скри своята тъга.

Ужасяващата болка на Гришо

При 40-15 в четвъртия гейм Димитров извика от болка и се свлече на земята, държейки се за дясната подмишница. Проблемът беше в десния гръден мускул, а българинът видимо изпитваше мъчителна болка при всяко едно движение. Синер бързо се притече до нашия представител. Намеси се и медицински екип.

Камерите уловиха гледащия с притеснение Роджър Федерер. Швейцарецът се беше изправил на крака и вероятно като повечето зрители не вярваше как перфектният в днешния ден Григор Димитров може да приключи приказката си на "свещената трева" по този начин. Хасковлията все пак опита до последно и се прибра в съблекалнята за 2 минути. Явно обаче нямаше какво да се стори. Гришо се върна на корта и поздрави настоящия номер 1. Забеляза се, че Димитров дори трудно подаде ръка на съдията на стола.

