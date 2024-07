Знаменит обрат над китаец прати Гришо в третия кръг на Уимбълдън (ВИДЕО)

Първата ракета на България Григор Димитров постигна знаменит обрат над световния №91 Шанг Джунченг като по този начин се класира за третия кръг на Уимбълдън. Родният тенисист изоставаше с 0:2 сета, но демонстрира страхотна игра във втората половина на срещата и в крайна сметка се поздрави с победата след 5:7, 6:7 (4), 6:4, 6:2 и 6:4.

Двубоят трябваше да се състои вчера, 3 юли, но бе отложен за днес заради дъжда, който се изсипа над Лондон и обърка програмата на третия за годината турнир от Големия шлем.

Шанг спечели първия сет

Двубоят започна много равностойно като двамата тенисисти взимаха подаванията си и не позволиха на съперника да стигне до пробив. Така резултатът стана 4:3 в полза на Димитров. Григор имаше две точки за пробив в следващия гейм, но ги пропиля и китаецът изравни. В 11-ия гейм българинът допусна срив в представянето си и позволи на съперника си да го пробие и да поведе с 6:5. Шанг взе и следващия гейм и по този начин затвори частта със 7:5.

Вторият сет бе решен от тайбрек

What a comeback from Grigor Dimitrov 🇧🇬 who rallies from 2 sets to love down to defeat Shang Juncheng 🇨🇳 5-7, 6(4)-7, 6-4, 6-2, 6-4!#Wimbledon #Wimbledon2024 pic.twitter.com/8DnaP97nau — First Serve Tennis (@FirstServeTnnis) July 4, 2024

Вторият сет започна много зле за Димитров, който допусна пробив още в третия гейм и позволи резултатът да стане 2:1 за Шанг. След това китайският тенисист взе подаването си и преднината нарасна на 3:1 в негова полза. Гришо вдигна оборотите и също успя да пробие съперника си малко по-късно като резултатът стана 3:3. Последва размяна на геймове и така се стигна до тайбрек. В него китаецът показа по-здрави нерви и спечели сета със 7:6 (4).

Григор се върна в мача в третия сет

Третата част отново бе много равностойна и двамата тенисисти си размениха по два гейма, за да направят резултата 2:2. В петия гейм Димитров показа класата си и реализира пробив, за да поведе. След това той спечели подаването си и преднината му стана 4:2. До края на частта размяната на геймове продължи и в крайна сметка Григор Димитров спечели третия сет с 6:4, като по този начин се върна в срещата.

В четвъртата част Димитров вдигна оборотите

Grigor Dimitrov completes the NINTH comeback from two sets to love down at this year’s Wimbledon - which ties the tournament record!



1974 - 9

1990 - 9

1997 - 9

2024 - 9 - through two rounds 🤯



(h/t @JeuSetMaths) pic.twitter.com/4BoqyNvPpP — Bastien Fachan (@BastienFachan) July 4, 2024

Четвъртият сет мина изцяло под диктовката на Гришо. След 1:1 българинът направи пореден пробив, за да поведе с 2:1. Димитров затвърди предимството си и резултатът стана 3:1. Шанг успя да върне един гейм, преди родният тенисист да си вземе подаването за 4:2. Последва нов пробив за Григор, който поведе с 5:2. В последния гейм първата ни ракета нямаше проблем и затвори частта с 6:2.

Гришо нямаше спиране в петия сет

Comeback Complete ✅



No.10 seed Grigor Dimitrov bounces back from two sets down to defeat Juncheng Shang 5-7, 6-7(4), 6-4, 6-2, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/3x3ddl3bCs — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024

Григор Димитров започна вихрено петия сет. Българинът реализира пробив още в първия гейм, а след това и спечели подаването си, за да поведе с 2:0. Шанг успя да намали изоставането си, но още в следващия гейм Гришо отново излезе напред в резултата с 3:1. Последва поредна размяна на геймове и така се стигне до 4:3 в полза на Димитров. Родният тенисист обаче не допусна спад в играта си и спечели осмия гейм. Шанг опита да обърне нещата в своя полза и взе деветия гейм, за 5:4. След това обаче Григор нямаше проблеми при сервирането си и затвори мача с 6:4.

Както е известно, Григор Димитров влезе в Уимбълдън като №10 в света.