Зверев побесня на корта срещу неправда: "Пълна глупост! Защитавате Алкарас и Синер постоянно" (ВИДЕО)

Световният номер 3 в тениса Александър Зверев бе бесен на корта в края на третия сет на двубоя му с Карлос Алкарас, когато испанецът получи медицински таймаут. Според Саша, проблемът на световния номер 1 е с крампи, а по правилник той не може да получава третиране за подобно нещо. Германецът отиде дори по-далеч, като обяви пред организаторите на турнира, че не спират да защитават "тези двама постоянно", визирайки Алкарас и другия хегемон в мъжкия тенис Яник Синер.
Изключение от правилата? Алкарас получи медицински таймаут за крампи
"Не мога да повярвам, че получава третиране за крампи, това е пълна глупост! Вие защитавате тези двама постоянно", заяви Александър Зверев, чиито думи се чуваха ясно на корта, дори и от Алкарас, който в този момент получаваше третиране на крампите си. Испанецът действително се бореше с крампи и на двата крака, като не бе в правото си да получава медицински таймаут, но пък и реакцията на Зверев бе прекомерна.
Alexander Zverev was very frustrated about Carlos Alcaraz getting a medical timeout...— Awful Announcing (@awfulannouncing) January 30, 2026
Zverev: "Bullsh*t..."
Patrick McEnroe: "Well, that we can understand in English..."
Zverev: "This is f*cking bullsh*t."
McEnroe: "You hear what Zverev thinks about it pretty clearly." pic.twitter.com/xmBODCKbOq
Карлос пребори крампите със... сок от кисели краставички
В крайна сметка срещата продължи, като Алкарас загуби следващите два сета, но успя да пребори крампите, за да измъкне петия сет по драматичен начин. За да се справи с крампите, испанецът пиеше сок от кисели краставички - нещо, което ползват и други тенисисти в Мелбърн, включително Даниил Медведев. Иначе Алкарас ще играе за пръв път на финал в Мелбърн, като има шанс да стане най-младия тенисист, печелил всеки един от турнирите от Големия шлем.
Ето и как Алкарас победи Зверев в 5-сетов трилър.
😡 Zverev is FURIOUS at Alcaraz taking a medical timeout for what he thinks is cramp, says him and Sinner get ‘protected’ 👇— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) January 30, 2026
"It's unbelievable that he gets treated for cramps, it’s BS.
“You are protecting these two guys all the time.” pic.twitter.com/Xqq9xXADL9