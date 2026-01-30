Любопитно:

Зверев побесня на корта срещу неправда: "Пълна глупост! Защитавате Алкарас и Синер постоянно" (ВИДЕО)

30 януари 2026, 11:48 часа 269 прочитания 0 коментара
Зверев побесня на корта срещу неправда: "Пълна глупост! Защитавате Алкарас и Синер постоянно" (ВИДЕО)

Световният номер 3 в тениса Александър Зверев бе бесен на корта в края на третия сет на двубоя му с Карлос Алкарас, когато испанецът получи медицински таймаут. Според Саша, проблемът на световния номер 1 е с крампи, а по правилник той не може да получава третиране за подобно нещо. Германецът отиде дори по-далеч, като обяви пред организаторите на турнира, че не спират да защитават "тези двама постоянно", визирайки Алкарас и другия хегемон в мъжкия тенис Яник Синер.

Изключение от правилата? Алкарас получи медицински таймаут за крампи

"Не мога да повярвам, че получава третиране за крампи, това е пълна глупост! Вие защитавате тези двама постоянно", заяви Александър Зверев, чиито думи се чуваха ясно на корта, дори и от Алкарас, който в този момент получаваше третиране на крампите си. Испанецът действително се бореше с крампи и на двата крака, като не бе в правото си да получава медицински таймаут, но пък и реакцията на Зверев бе прекомерна.

Карлос пребори крампите със... сок от кисели краставички

В крайна сметка срещата продължи, като Алкарас загуби следващите два сета, но успя да пребори крампите, за да измъкне петия сет по драматичен начин. За да се справи с крампите, испанецът пиеше сок от кисели краставички - нещо, което ползват и други тенисисти в Мелбърн, включително Даниил Медведев. Иначе Алкарас ще играе за пръв път на финал в Мелбърн, като има шанс да стане най-младия тенисист, печелил всеки един от турнирите от Големия шлем.

Ето и как Алкарас победи Зверев в 5-сетов трилър.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Australian Open Александър Зверев Карлос Алкарас Australian Open 2026
Още от Тенис
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес