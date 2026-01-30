Любопитно:

След 5-часов трилър: Алкарас изтръгна невъзможна победа и е на финал на Australian Open!

Световният номер 1 в тениса Карлос Алкарас трябваше да се бори близо 5 часа и половина, за да изтръгне наглед невъзможна победа срещу Александър Зверев и да се класира за големия финал на Australian Open! Испанецът взе първите два сета, но след това допусна изравняване, като страдаше физически и изоставаше с пробив в петия сет. Накрая обаче Алкарас показа характер и се наложи с 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5. Във финалния двубой той ще срещне победителя от срещата Яник Синер - Новак Джокович.

Алкарас успя да пробие за 5-4 в първия сет, а после записа сервис гейм на нула, за да вземе първата част. Във втория сет Зверев проби за 4-2, но малко по-късно Алкарас върна пробива, а после стигна до тайбрек, където изоставаш с 4:5 точки, но взе три поредни точки за 7:5 и поведе с 2-0 сета. В следващите два сета не се стигна до никакви пробиви, и последваха нови два тайбрека. И в двата големи гейма Зверев успя да се наложи и да изравни сетовете за 2-2.

В това време Алкарас страдаше от крампи, като поиска медицински таймаут, а Саша Зверев не скри недоволството си, че испанецът получава пауза за крампи. Германецът дори си позволи да каже на организаторите, че "защитавате тези двама през цялото време", визирайки Алкарас и Яник Синер. И преди Зверев е критикувал световния тенис, че има по-специално отношение към двамата доминанти. Но Саша може да вини само и единствено себе си, че изпусна победата в петия сет...

В последната част Зверев проби още в първия гейм и водеше през цялото време до 5-4, когато сервираше за мача, но Алкарас успя да върне брейка. След това испанецът спечели подаването си за 6-5, а после пък отново проби Зверев след магически спечелен мачбол за 7-5. Това е първи финал за Алкарас на Australian Open, като той има възможността да се превърне в най-младия тенисист в историята, печелил всеки един от турнирите от Големия шлем.

Стефан Йорданов
