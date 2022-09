23 думи на български, които ще се изненадате, че не знаете

Петрикор - мирисът на земята след дъжд.

Аглет - приспособление, поставяно в краищата на връзките за обувки.

Лунула - светлият полумесец в основата на ноктите.

Пътека на желанието - път, създаден по естествен начин от минувачите, само защото оттам е по-лесно и бързо да се минава.

Натиформа - природни образувания, обикновено при дървета или скали, които напомнят формите на човешко тяло.

Мондегрийн – погрешно дочута фраза, обикновено в песен или стихотворение, като грешката й дава ново значение. Терминът е свързан с преживяване от детството на неговата авторка – американската писателка Силвия Райт, която вместо думите „And laid him on the green“ в старата балада „Добрият граф на Мори“ чувала „Лейди Мондегрийн“.

Фосфени – светлинните петна, които виждате, когато затворите очи и натиснете клепачите си с пръсти.

Колиуобъл – английска дума, която означава куркането на червата от глад.

Пунта – вдлъбнатото дъно на бутилка с вино.

Ферула – металната част в края на молив с гумичка.

Лемнискáта – знак за безкрайност.

Дисания – състоянието, когато ни е трудно да станем сутрин от леглото.

Mamihlapinatapai – дума от езика яган на жителите на Огнена земя, която означава поглед между двама души, в който се изразява желанието и на двамата, че другият ще стане инициатор на нещо, което и двамата желаят, но никой не иска да започне пръв.

Парестезия – усещането за изтръпване и „иглички“ в крайниците.

Интеробанг – когато използвате въпросителен и удивителен знак едновременно.

Дефенестрация – да изхвърлиш някого през прозореца.

Филтрум – браздата между горната устна и носа.

Флоеми – дългите влакна под кората на банана.

Семантично пресищане – когато някой говори толкова дълго, че слушателят започва да възприема думите му като повтарящи се безсмислени звуци.

Идеолокатор – стрелката, която обозначава къде се намирате в момента на карта.

Гинекомастия – увеличаване на гърдите при мъжете така, че заприличват на женски.

Обелос – знакът за деление.

Фрисон – тръпките, които ви побиват, когато слушате музика, която ви харесва.