Храните, които никога не трябва да слагате в микровълновата фурна

Неслучайно готвенето в микровълнова фурна е толкова популярно - то е бързо, лесно и в много случаи гарантира надеждни резултати. Въпреки че може да разчитате на микровълновата фурна, за да приготвите пуканки или да затоплите кафето си, има храни, които никога не трябва да слагате в нея. Причините за това са от изчерпването на хранителните вещества до получаването на съединения, които са токсични. Ето кои храни не трябва никога да слагате в микровълновата фурна.

Независимо дали се опитвате да сготвите пилешки гърди или да направите перфектния бургер, микровълновата фурна не е уместен вариант за сурови месни продукти. Готвенето в нея не е равномерно, така че част от месото може да стане изключително суха, а друга да не достигне кулинарна готовност. Всъщност дори опитът за размразяване на сурово месо в микровълновата фурна може да доведе до сериозни последствия за здравето поради резките температурни колебания. Най-безопасният метод за размразяване на месото е накисването му в студена вода.Проучване доказва, че ако приготвите броколи в микровълновата фурна, това ще доведе намаляване на хлорофила в тях с цели 16%. Съдържанието на този елемент остава почти непроменено при готвенето на пара.Въпреки че затоплянето на хляба в микровълновата фурна не се свързва с неблагоприятни последици за здравето, със сигурност няма да останете очаровани от крайния резултат по отношение на вкуса. Когато хлябът се постави в микровълнова фурна молекулите на нишестето се свързват с молекулите на водата и в резултат от това тестеният продукт става леко влажен.Помислете два пъти, преди да се опитате да приготвите печен картоф в микровълновата печка. В случая нагряването няма да стигне до сърцевината му и той ще остане суров в средата. Същевременно се създават идеално условия за развитието на патогенни бактерии.Ако се опитвате да сготвите или да затоплите твърдо сварено яйце в микровълновата фурна, това може да се окаже доста опасно. Нагряването на варени яйца (с черупка или без) повишава налягането в тях и има риск от "експлодиране" на яйцето. Проучване, публикувано в Journal of Hospital Infection, показва че опасните бактерии на салмонела оцеляват след приготвяне на поширани яйца в микровълнова фурна.Поставянето на колбаси в микровълновата фурна води до значително влошаване на техните качества и състав. Според проучване от 2015 г., публикувано в Lipids in Health and Disease, микровълновото печене на различни преработени месни продукти - включително колбаси, бекон и пресована шунка, увеличава окислителната способност на холестерола (COPs). Авторите на изследването отбелязват, че случая не става въпрос само за образуването на канцерогени, но и за значително по-висок риск от натрупването на артериална плака.