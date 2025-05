Володимир Зеленски разговаря с папа Лъв XIV, покани го в Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е разговарял с папа Лъв XIV. Това съобщи самият той в профила си в „X”. Първият разговор между двамата е бил по телефона днес. „Говорих с папа Лъв XIV. Това беше първият ни разговор, но беше много топъл и наистина съдържателен“, написа Зеленски. Той дори е поканил папата да посети Украйна. Двамата са се разбрали да поддържат връзка и планират лична среща в близко бъдеще.

I spoke with Pope Leo XIV. It was our first conversation, but already a very warm and truly substantive one.



I thanked His Holiness for his support of Ukraine and all our people. We deeply value his words about the need to achieve a just and lasting peace for our country and the…