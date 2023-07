Проучване показва, че тези 3 храни предотвратяват загубата на памет

Дали ще се сблъскаме със загуба на паметта на по-късен етап от живота си, не зависи изцяло от нас. Въпреки това има стратегии, които могат да се приложат, за да се намали рискът. Според експертите от клиниката "Майо" такива тактики включват ежедневни физически упражнения, достатъчно сън, общуване, четене и решаване на пъзели.

Това, което влагаме в тялото си, също може да допринесе за здравето на мозъка. Зеленчуците, плодовете, нискомаслените протеини и пълнозърнестите храни са сред най-добрите варианти за поддържане на паметта. Всички тези категории обаче са доста широки. Можем ли да бъдем малко по-конкретни по отношение на това кои точно храни могат най-добре да помогнат за предотвратяване на загубата на памет? За щастие, проучванията са свели въпроса до три конкретни храни: чай, ябълки и горски плодове.

Едва ли предполагате, че тези храни са най-добрите за мозъка и паметта

Чаят, ябълките и горските плодове могат да предотвратят загубата на паметта

Изследователи от проучване, публикувано през 2023 г. в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), са установили, че богатите на флаванол храни могат да помогнат за предотвратяване на загубата на паметта при възрастни хора. В проучването са участвали повече от 3500 души. Едната група е получила интервенция от 500 милиграма какаови флаваноли дневно в продължение на три години, докато на другата група е дадено плацебо.

С помощта на комбинация от анализ на урината, анкети за самооценка и тестване на паметта е установено, че тези, които са получили интервенцията, са показали подобрения в краткосрочната си памет. Макар че скоковете в резултатите за паметта не са огромни, тези от интервенционната група, които са започнали изследването с по-малко здравословна диета и минимална консумация на флаванол, са отбелязали по-големи подобрения.

Въпреки че флаванолите могат да бъдат открити в редица различни хранителни продукти, експертите посочват, че чаят, ябълките и горските плодове са сред най-добрите храни, които трябва да се консумират, за да се достигне оптималната според проучването дневна доза от 500 милиграма. "Една чаша чай, шест квадратчета черен шоколад, няколко порции горски плодове и ябълки биха осигурили общо около 500 mg флаваноли", казва професор Аедин Касиди, ръководител на катедрата по хранене и превантивна медицина в Кралския университет в Белфаст, във връзка с проучването.

Чаят, ябълките и горските плодове също така могат да предпазват от деменция

Освен че предпазват от лек, естествен когнитивен упадък, допълнителни изследвания са установили, че чаят, ябълките и горските плодове могат да направят още една крачка напред и да помогнат за намаляване на риска от деменция. Изследователите от проучване от 2020 г., публикувано в The American Journal of Clinical Nutrition, са разгледали здравните данни на 2801 участници в продължение на почти 20 години.

Резултатите от изследването показват, че тези, които са консумирали най-големи количества от друг вид флавоноиди - флавоноли, са били по-малко податливи на болестта на Алцхаймер и свързаните с нея деменции (БАД), отколкото участниците, които са имали най-ниски нива на консумация на флавоноли. Чаят, ябълките, боровинките и ягодите са сред хранителните продукти, свързани с най-голяма степен на намаляване на риска.

Според изследване от 2016 г., публикувано в Journal of Nutritional Science, се смята, че флавонолите имат антиоксидантни свойства. Флавонолите са в състояние да се отразят благоприятно на здравето ни и по много други начини и са свързани с намален риск от сърдечни заболявания и възпаления.