Учените казаха кой нездравословен навик води до мазнини по корема

В САЩ учените проведоха проучване, което обяснява връзката между липсата на сън и образуването на висцерална мазнина по корема. Резултатите бяха оповестени в научното списание Journal of the American College of Cardiology, на което се позоваха местни медии. Проучването е проведено между 2013 и 2018 г. при 12 здрави индивида без затлъстяване на възраст от 19 до 39 години.

В първата фаза участниците не можеха да спят през деня в продължение на няколко седмици, а нощният сън беше ограничен до четири часа. На втория етап сънят не беше ограничен по никакъв начин. По време на експеримента учените контролирали цялата храна, консумирана от участниците. Ако сигналът на рутера ви е слаб, направете това, ще стане два пъти по-силен Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да увеличите обхвата на рутера във вашия дом. Ето за какво става въпрос: 1. Поставете го в це... Прочети повече При ограничаване на съня приемът на протеини се увеличава с 13%, а на мазнини със 17%, докато нивата на активност остават повече или по-малко постоянни. Максималното натрупано тегло на първия етап от изследването е около 500 грама. В същото време мазнината в корема се е увеличила с 11 процента. Според учените това се дължи на факта, че в периоди на будност човек продължава да се храни и колкото по-малко спи, толкова повече яде. Така, че лишените от сън участници консумират средно 300 калории повече. При втората фаза на изследването, в която количеството на съня не е ограничено, участниците започват да ядат по-малко, но висцералната мазнина продължава да се натрупва. Според авторите на изследването тепърва ще изучават това явление. Авторът на експеримента, професор по сърдечно-съдова медицина Виренд Сомърс, отбеляза, че над една трета от възрастните американци редовно не си доспиват поради особености на начина на живот, като например поради работа нощем или заради пристрастеност към социални мрежи. Такъв режим може да доведе до увеличаване на процента на висцералните мазнини в тялото. За да се избегне това, Сомърс препоръчва достатъчно сън, а в случаите, когато има липса на сън, човек трябва да се движи повече и за не преяжда.

