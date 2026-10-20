Кметът на Горна Оряховица подаде оставка (ВИДЕО)

Кметът на Горна Оряховица Николай Рашков подаде оставка, след като съдът потвърди решение за конфликт на интереси срещу него. Оставката е депозирана в Общинската избирателна комисия. Тъй като до края на мандата му остава по-малко от година, Общинският съвет трябва да избере един от заместниците му, който да довърши управлението до следващите местни избори.

Отказва се от поста заради конфликт на интереси

Казусът произтича от сделка с общински имоти, в която Рашков участва през 2023 г., преди да влезе в политиката. Тогава той се занимава с частен бизнес и се явява на търг за продажбата на осем общински имота, обявен от предишния кмет на Горна Оряховица Добромир Добрев. Още: Кметът на Горна Оряховица остава на поста, но планира оставка

В процедурата участват три фирми, сред които и дружеството "Мирвана", собственост по това време на Рашков. Именно то печели търга. Междувременно обаче процедурата се проточва, а на местните избори на 29 октомври 2023 г. Рашков е избран за кмет.

На 24 ноември същата година той подписва договор с "Мирвана" ООД за придобиването на имотите. Междувременно дяловете в дружеството вече са прехвърлени на майка му и формално Рашков не е негов собственик.

Пред съда кметът оспорва обвинението за конфликт на интереси с аргумента, че е изпълнил решение на Общинския съвет, който е разпоредил продажбата на имотите. Съдът обаче не приема този довод и потвърждава решението срещу него. Още: Разследват кой е поставил подслушвателни устройства в Община Горна Оряховица

С оттеглянето си Рашков на практика осигурява възможността мандатът да бъде довършен от негов заместник, без да се стига до предсрочни местни избори.

В публикация в социалните мрежи той намекна, че вероятно ще се кандидатира отново на изборите след година.

"Това е крачка назад, за да се подготвим за следващия скок", заяви Рашков.