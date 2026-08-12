Държавата осигури извънредно питейна вода за Община Свищов

Почти 20 000 литра бутилирана вода за питейни нужди отиват за Свищов. Решението е на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси". Точното количество е 19 944 литра, уточнява правителствената пресслужба.

Причината за решението е молба на Община Свищов, за преодоляване на последиците от бедственото положение на територията на село Горна Студена. Причината за бедственото положение е липса на вода.

Предоставената вода е в различни разфасовки, за да бъде улеснено разпределението ѝ сред населението – 10 584 литра в бутилки от 1,5 литра и 9 360 литра в бутилки от 10 литра. След решението на Министерския съвет ДА "Държавен резерв и военновременни запаси" предприема необходимите действия за своевременното осигуряване и предоставяне на водата на община Свищов.

Свищов вече се готви за режим на водата, по думите на кмета на града Генчо Генчев. За пръв път има такова сериозно намаляване в сондажните кладенци ("Раней" 1 и 2, които се захранват от терасата на Дунав), до 50%, каза той - и предупреди, че има временно решение да няма воден режим, но за кратък срок - ОЩЕ: Режим на водата в Свищов: Времето и късметът са основното спасение според кмета