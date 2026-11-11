И във Велико Търново даряват кръв за пострадалите от катастрофите на АМ “Тракия“

Кръвният център във Велико Търново ще работи с удължено работно време - до 16:00 часа, поради големия брой желаещи да дарят кръв за пострадалите при катастрофите на автомагистрала “Тракия”, съобщиха от Отделението по трансфузионна хематология на Многопрофилната областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов“, цитирани от БТА. От сутрешните часове десетки великотърновци от различни възрасти са се отзовали на призива за необходимост от помощ за пострадалите и са дарили кръв. Още: Опашка от кръводарители в София в помощ на пострадалите при трагедията на АМ “Тракия“ (СНИМКИ)

Сред тях са студенти и млади хора, които даряват за първи път, както и редовни кръводарители. От отделението напомниха, че нуждата от кръв е непрекъсната, а единственият начин да има достатъчно запаси при спешни ситуации е редовното кръводаряване. Мъжете могат да даряват кръв до пет пъти в годината, а жените - до четири пъти. Между кръводаряванията трябва да има поне 60 дни отстояние. Още: Само в Сливен 70 души ще дарят кръв днес за ранените в катастрофите на АМ “Тракия“