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След спирането на магистралата Бяла - Велико Търново: ПБ разясни какво следва

18 август 2026, 8:40 часа 361 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След спирането на магистралата Бяла - Велико Търново: ПБ разясни какво следва

Участъкът Русе – Бяла се строи, а отсечката Бяла – Велико Търново остава ангажимент. Това обявиха от "Прогресивна България" - Русе, след прекратяването на обществената поръчка за дългочаканата магистрала.

"Важно за пътя Русе – Велико Търново. Разбираме тревогата и гнева на русенци след новината, че АПИ прекратява поръчката за участъка Бяла – Велико Търново. Именно затова е важно да кажем ясно каква е ситуацията: Магистралата не е спряна. Участъкът Русе – Бяла се изпълнява и работата по него продължава", заявиха от партията.

Рискова и опорочена поръчка

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По пудите им проблемът е в прекратената поръчка за Бяла – Велико Търново. "Предишната процедура е била заложена с неясни и субективни критерии, които са създавали предпоставки за спорове и съмнения при оценяването на кандидатите. Това е точно типът процедура, която може да доведе до години обжалвания, съдебни дела и в крайна сметка – връщане в изходна позиция, но с огромна загуба на време и публичен ресурс. След проведени консултации с министъра беше взето решение процедурата да бъде прекратена, вместо да се допусне ново продължително обжалване и съмнения за неправомерно разходване на публични средства", обяви ПБ.

От партията разясниха и какво следва оттук нататък:

  • Изработване на нов ПУП;
  • Нови, ясни и прозрачни процедури;
  • Конкретни и публични срокове;
  • Незабавно предприемане на следващите действия след приключване на необходимите процедури;
  • Контрол, така че проектът да не бъде блокиран от нови процедурни грешки.

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"Към нашите съграждани казваме ясно: разбираме защо сте ядосани. И имате право да искате конкретни срокове и реални действия. Но по-добре е една опорочена и съмнителна процедура да бъде спряна сега, отколкото след години съдебни битки, когато цената вече ще бъде загубено време и още средства", пишат от ПБ.

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Народните представители от Русе обящеха, че ще настояват този път всичко да бъде направено ясно, прозрачно и законосъобразно, с конкретни срокове и публична отчетност. 

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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