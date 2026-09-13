Wolt влиза в Русе и Велико Търново и разширява екосистемата си за локална търговия до девет български града

Wolt продължава разширяването си в България и започва дейност в Русе и Велико Търново. Така платформата вече оперира в девет града в страната – след София, Пловдив, Варна, Плевен, Благоевград, Бургас и Стара Загора, – само малко повече от година след навлизането си на българския пазар. Това е едно от най-бързите разраствания на компанията в региона.

Още от първия ден потребителите в Русе и Велико Търново получават достъп до богат избор от любими местни заведения и добре познати вериги, както и до категории извън храната от ресторант – хранителни стоки, цветя, продукти от дрогерии и специализирани магазини. Всичко това е достъпно през приложението Wolt, с фокус върху удобството, надеждността и отличното потребителско изживяване.

В Русе платформата започва своята дейност с редица местни партньори, сред които Like Pizza, Porky's BBQ и „Комплекс Радилон“, наред с международни вериги като Hesburger, а Lilly Drogerie добавя към приложението продукти за здраве, красота и грижа за дома. Във Велико Търново сред първите партньори са „Аз & Ти“, Seven-Eleven BBQ & Fast Food и ресторанти Bianco, към които се присъединяват McDonald’s и Hesburger, а Mobi-Fon допълва избора с електроника и мобилни аксесоари.

„Русе и Велико Търново са с различни профили и ритъм, но и на двете места има растящи очаквания от страна на потребителите за същото ниво на удобство, избор и надеждност, с което разполагат останалите градове на Wolt. Целта ни не е просто да добавим още две локации на картата, а да изградим екосистема за локална търговия, която отразява спецификата на всеки град – да дадем на хората лесен достъп до бизнесите, които вече познават, да им помогнем да откриват нови местни фаворити и да дадем възможност на търговците да достигат до повече клиенти и да се развиват“, казва Ивайло Нецов, Country Lead на Wolt България.

Потребителите в двата града имат достъп до ключови функционалности на Wolt, сред които възможност за планиране на поръчки за конкретен ден и час, комбиниране на продукти от различни търговци в една доставка или създаване на групови поръчки – решения, които се вписват естествено в ежедневието на домакинства, офиси, студенти и компании от приятели.

По-широката роля на платформите за доставки се отразява и в потребителското поведение. Според последното проучване на Ipsos 82% от използващите платформи за доставки у нас споделят, че чрез тях са открили нови местни бизнеси. Ето как, освен че създава допълнителен канал за продажби, Wolt може да помогне на местните ресторанти и търговци да достигнат до клиенти, които иначе вероятно не биха попаднали на тях.

Доставките в двата града се извършват всеки ден между 09:00 и 23:00 ч., като обхващат жилищни райони, офиси и обществени локации в зависимост от достъпността.

По повод влизането на Wolt в Русе и Велико Търново новите потребители там могат да използват промокод FIRST50 в рамките на 14 дни след регистрацията си и да получат 50% отстъпка за до три поръчки, с максимална отстъпка от €8 на поръчка и минимална стойност на поръчката €12, както и безплатна доставка през същия 14-дневен период. В приложението са достъпни и допълнителни отстъпки за всички потребители в Русе и Велико Търново в избрани партньорски обекти.

Плащането може да се извършва с карта или в брой при доставка. Приложението Wolt е достъпно за iOS и Android, а поръчки могат да се правят и през уебсайта на www.wolt.com. Потребителите могат да се възползват и от Wolt+, абонаментната услуга на платформата, която предлага нулеви такси за доставка при отговарящи на условията поръчки и ексклузивни предложения за членовете.

С навлизането си в Русе и Велико Търново Wolt продължава да изгражда национална мрежа, в която технологиите, логистиката и местният бизнес работят заедно – и в която въпросът, с който потребителите отварят приложението, постепенно се променя от „Какво да хапна?“ към „Какво ми трябва днес?“.