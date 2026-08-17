Предизвестен провал: Въпроси защо поръчката за магистралата Бяла - Велико Търново е прекратена

Поръчката за магистралата между Бяла и Велико Търново е прекратена. След повече от година бездействие, АПИ внезапно установила, че собствената ѝ методика съдържа неясни критерии и позволява субективно оценяване. За да разберат чиновниците, че правилата, които сами са написали и одобрили, не стават, Русе загуби още една година.

Това коментира Иван Белчев, народен представител от Русе, избран от листата на "Демократична България".

Предизвестен провал

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По думите му става въпрос за 61 километра магистрала с прогнозна стойност около 1,5 милиарда евро. "Сега предстоят нов търг, нови оферти, ново оценяване и вероятно нови обжалвания. Дори 2032 година вече изглежда оптимистично", допълва той.

"Кой написа тази методика? Кой я одобри? Защо грешките бяха открити толкова късно? Ще понесе ли някой отговорност, или сметката отново ще бъде платена от Русе и Северна България? От години задавам въпроси за този проект, за бавното строителство, опасния път Русе - Бяла, рекордните цени, льосовите почви и липсата на ясен график. Предупредих, че административните решения могат да саботират магистралата, докато от Министерството ме уверяваха, че всичко върви по план. Днес виждаме резултата", пише още Белчев.

Той е категоричен, че когато държавата затваря пътя към Русе, тя затваря и развитието на града.

"Забавят се инвестициите, бизнесът остава откъснат, младите хора продължават да напускат, а всички ние пътуваме по старото опасно трасе. Най-страшно ще бъде да свикнем и да замълчим. Нужни са активни хора, които ясно да заявят, че са тук, че следят всяко решение и че искат много повече за Русе и региона. Ние сме тук. И повече изгубени години няма да приемем", пише още той.

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