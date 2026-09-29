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На косъм от трагедия: Кола се вряза в ограда на детска градина във Велико Търново

29 септември 2026, 8:01 часа 674 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
На косъм от трагедия: Кола се вряза в ограда на детска градина във Велико Търново

Автомобил се е забил в оградата на детска градина във Велико Търново в понеделник вечерта. Инцидентът е станал около 18:00 часа на оживено кръстовище на изхода на града в посока София. За щастие няма пострадали. Само 15 минути по-рано децата са били прибрани от двора и вътре или в сградата не е имало никого, а по улицата не са преминавали пешеходци.

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По първоначални данни кола е отнела предимството на друг автомобил. В опит да избегне сблъсък, шофьорът – жена, изгубил контрол и се забил в заграждението.

"При идването ми на място видях кола, забита в оградата. Полицаите обясниха, че след отнето предимство водачът е направил маневра, за да предотврати удар“, разказа директорът на детската градина Светла Георгиева в ефира на Нова телевизия. Тя добави, че при удара са разрушени и бетонни елементи, а шофьорът е бил силно уплашен.

От Община Велико Търново увериха, че оградата ще бъде ремонтирана в най-кратък срок. Тъй като участниците в катастрофата имат застраховки, разходите ще бъдат възстановени по съответния ред.

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Детска градина катастрофа ограда
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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