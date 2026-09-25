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Гърция плаща на студенти в български университет да учат гръцки

25 септември 2026, 12:15 часа 564 прочитания 0 коментара
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Гърция плаща на студенти в български университет да учат гръцки

Гръцката държава осигурява пряко финансиране на студенти в български университет, ако изберат да изучават новогръцки език.

Стимулита се въвеждат във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" през тази година. Първокурсниците, избрали да се посветят на езика, ще поличават стипендии в размер на 400 евро, като освен пари, младите хора ще получават и безплатни учебници.

Средствата са осигурени от Посолството на Република Гърция и Благотворителна фондация "Онасис“.

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Целат на стипендиите е да бъде повишен интересът към новогръцкия език и задълбочаване на знанията на студентите, както и към стимулиране на техните извънаудиторни дейности и постижения.

Също така, въпросните студенти могат да разчитат и на подкрепа за участие в инициативите и изявите на БИЦ "Гръцки език и култура“ на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий“, както и в научни проекти, семинари и конференции, художественотворчески дейности, национални и международни конкурси, есета, състезания, олимпиади и други културни прояви, предаде Фокус. Сред тях са още кръгли маси, презентации, тържества и чествания, посветени на бележити писатели, поети и творци.

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студенти ВТУ стипендии гръцки език
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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