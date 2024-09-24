Вижте листата на "Има такъв народ" за парламентарните избори на 27 октомври в 4 МИР - Велико Търново

Представяме ви листата на "Има такъв народ" в 4 МИР - Велико Търново за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:
1 Андрей Иванов Чорбанов
2 Момчил Кунчев Иванов
3 Христо Михайлов Дочев
4 Ивайло Николаев Бобев
5 Александър Крумов Крумов
6 Силвия Маринова Трифонова
7 Иван Илиев Илиев
8 Димитър Радев Хаджирадев
9 Борис Кирилов Китанов
10 Стефан Стефанов Карабоев
11 Павлин Валентинов Павлов
12 Велико Георгиев Великов
13 Димитър Маринов Байчев
14 Симеон Йорданов Йорданов
Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.