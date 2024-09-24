Вижте листата на "Има такъв народ" за парламентарните избори на 27 октомври в 4 МИР - Велико Търново

Представяме ви листата на "Има такъв народ" в 4 МИР - Велико Търново за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:

1 Андрей Иванов Чорбанов

2 Момчил Кунчев Иванов

3 Христо Михайлов Дочев

4 Ивайло Николаев Бобев

5 Александър Крумов Крумов

6 Силвия Маринова Трифонова

7 Иван Илиев Илиев

8 Димитър Радев Хаджирадев

9 Борис Кирилов Китанов

10 Стефан Стефанов Карабоев

11 Павлин Валентинов Павлов

12 Велико Георгиев Великов

13 Димитър Маринов Байчев

14 Симеон Йорданов Йорданов

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.