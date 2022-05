Срещу 250 хиляди долара: руските олигарси си купуват турски паспорти

Заради санкциите, въведени от Запада, двете луксозни яхти на руския милиардер Роман Абрамович - "The Eclipse" и "My Solaris" - трябваше да напуснат западните пристанища през март. Днес те се намират в Турция. По данни на "Форбс" "The Eclipse" се оценява на 438 милиона долара, а "My Solaris" - на 474 милиона.

Руските олигарси и техните скъпи яхти намират пристан в Турция В последните седмици Бодрум, Мармарис и Фетхие се превърнаха в пристан за поне осем т.нар. "суперяхти", собственост на руски олигарси. Но не само яхтите намират убежище в Турция. Техните собственици също. Защото срещу 250 хиляди долара, инвестирани в недвижим имот, или 500 хиляди долара в бизнес, те автоматично се сдобиват с турско гражданство. Пред "Ройтерс" турска брокерка споделя, че в някои дни продава 7-8 жилища на руснаци. Много от тях плащат в брой или със злато. Пред "Уолстрийт Джърнъл" собственик на агенция за недвижими имоти от Истанбул казва, че някои руснаци купуват по 3-4 апартамента наведнъж, за да достигнат необходимата сума. Гражданство срещу инвестиции - такава практика съществуваше и в държави от ЕС доскоро. Но след намесата на Европейската комисия и Европейския парламент тя бе преустановена. Кипър, който от 2007 година насам е продал почти 2900 паспорта на руснаци, след началото на войната в Украйна дори започна да отнема гражданство на санкционираните олигарси. На турските летища все още кацат самолети от Русия В момента Турция е особено привлекателна за руснаците. Тя се стреми към неутралитет в конфликта между Украйна и Русия. Външният министър Мевлют Чавушоглу заяви, че руските олигарси са добре дошли, дори да са част от списъка със санкции на ЕС и САЩ. Летищата в Истанбул и Дубай са последните възможности за осъществяване на въздушен трафик между Русия и Запада. Руснаците освен това могат да ползват банковите си карти, които са напълно безполезни в западните държави, на много от турските банкомати. Причината е, че няколко турски банки използват руската платежна система "Мир". А ако Европейският съюз премахне визовия режим за Турция, тогава руснаците с турски паспорти ще могат без ограничения да пътуват из държавите от Общността. Източник: Дойче веле

