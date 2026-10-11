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Блестящ Алекс Николов класира Лубе на финал! Брат му също блести за италианския тим

11 октомври 2026, 14:10 часа 341 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална Фейсбук страница на Лубе
Блестящ Алекс Николов класира Лубе на финал! Брат му също блести за италианския тим

Отборът на волейболните звезди на България Александър и Симеон Николови с исторически успех! Кучине Лубе Чивитанова записа победа в първия си мач срещу японски тим някога. Тимът, воден от Джампаоло Медей, надделя над Сънтори Сънбърдс Осака с 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:20) след обрат в 1/2-финалите на турнира "Йези Волей Къп". Лубе ще спори за трофея с Алианц Милано в неделя, 11 октомври, от 18:00 часа. Най-резултатен за победата бе българският национал Алекс Николов с впечатляващите 21 точки.

Лубе е на финал в турнира "Йези Волей Къп"

Братя Николови започнаха срещата като титуляри. Първият гейм стартира равностойно, преди японският тим да поведе. Лубе навакса пасива благодарение на отлична игра на мрежата за 15:15, но нов ас на азиатците върна преднината им (18:16). Въпреки че направиха доста грешки от сервис, волейболистите на италианския отбор изравниха при 21:21. Грешка в края даде две възможности за затваряне на гейма на Осака и Бен Тара не сгреши за 25:22. Лубе пое инициативата от началото на втората част и без да остава много шансове на своя съперник спечели с 25:18.

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Александър Николов и Симеон Николов

Третият гейм предложи оспорвана битка. Алекс и Мони бяха много активни и изиграха важна роля за това Лубе да спечели частта с 25:22. В четвъртия сет блокът на Чивитанова се оказа непреодолим за японския тим. След точкова серия на Алекс Николов, Климес и Куюнджич аванса на Лубер нарасна на 9:6. Превъзходството на момчетата на Джампаоло Медей продължи и в крайна сметка те взеха гейма и мача с 25:20.

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Александър Николов Симеон Николов Лубе Чивитанова
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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