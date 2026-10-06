"Такъв отбор в България не е правен": Дея Спорт и Betvam с амбиции за върха (ВИДЕО)

Със звездна селекция, завръщането на Цветан Соколов и нов генерален спонсор Дея Спорт влиза в сезона с амбиции за трофеи. На пресконференция в зала "Младост" в Бургас клубът представи партньорството си с Betvam, което предвижда и инициативи извън състезателната дейност. Президентът д-р Александър Маджуров, треньорът Георги Димитров и водещите състезатели Цветан Соколов и братята Валентин и Георги Братоеви очертаха целите пред отбора.

Дея Спорт и Betvam обединяват усилия и извън игрището

За клуба партньорството е важна стъпка в развитието на проекта. Д-р Александър Маджуров обясни, че вече са проведени разговори за общи инициативи, които да излязат извън чисто състезателната част на отбора.

Дея започва през 2015 година като детска школа без такси за децата, а постепенно изгражда мъжко и женско направление. Днес клубът привлича някои от най-разпознаваемите имена в българския волейбол.

"С присъединяването на Цветан мисля, че такъв отбор в България не е правен и може би няма да се направи в скоро време", заяви Маджуров.

Цветан Соколов и братята Братоеви повеждат отбора към трофеите

Старши треньорът Георги Димитров подчерта, че съставът е надграден спрямо миналия сезон. Най-голямото ново име е Цветан Соколов, който се завръща в България след години на най-високо международно ниво.

"Имаме една обща цел и тя е да побеждаваме и да играем финалите", каза Соколов. Той посочи и необходимостта от сработване на новите състезатели и адаптация към системата на игра.

Амбицията е достигане и спечелване на финалите, а важна роля имат Георги и Валентин Братоеви. Опитът им е ценен и за младите, на които утвърдените състезатели предават наученото през годините.

Повече за партньорството с Betvam, селекцията и целите на Дея Спорт — гледайте в нашия видеорепортаж: