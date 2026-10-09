Мони Николов: Алекс прилича повече на баща ни, някой ден ще бъде капитан като него

Големите звезди на България във волейбола Александър и Симеон Николови несъмнено привлякоха вниманието на медиите в Италия. Както е известно, през лятото Мони премина в отбора, в който играе по-големият му брат - Лубе Чивитанова, и двамата вече ще делят терена и на клубно ниво. Синовете на легендата Владо Николов дадоха обширно интервю пред най-авторитетното италианско издание "Gazzeta dello Sport". В него те обсъдиха отношенията си, влиянието на баща им, какво и очакванията си за първия сезон, в който ще играят заедно.

Алекс и Мони Николови за чувството да играят заедно в един клуб

Братя Николови признаха, че от малки мечтаят да играят в един клуб и не са предполагали, че това може да се случи на такъв ранен етап от кариерите им. Мони разкри, че именно присъствието на Алекс в отбора го е убедило да премине към него. Те обясниха и как братската им връзка се отразява на играта им: "Мечтаехме да играем заедно за националния отбор, но що се отнася до клубен тим, не очаквахме това. Мони може много да помогне на този отбор и се надявам да го покаже. По-скоро това, че сме браят ни помага, отколкото пречи. Когато сме двамата, трябва да си помагаме. Както по задължение заради изискванията на отбора, така и защото го искаме", каза Алекс, а Симеон допълни:

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"Мислил съм си за това, но не предполагах, че ще се случи толкова скоро. Фактът, че Алекс вече играеше тук, ми помогна да кажа "да" на Лубе. Заедно сме по-силни. Сложно е. Алекс ми говори по начин, по който не би говорил на нито един друг разпределител в света, защото знае, че съм му брат. Връзката ни е различна и като играчи, и като хора. Аз като разпределител знам точно какво иска той. Това е предимство."

След това те бяха попитани кой от двамата прилича повече на Владо Николов. Отговорът на Симеон трогна мнозина. Той обясни, че Алекс прилича повече на баща им, защото е лидер, и изрази надежда, че един ден също ще бъде капитан на отбора. Мони каза: "Алекс. Татко беше лидер и винаги е бил капитан. По-нататък в кариерата си Алекс също ще бъде." Мони също така обясни, че брат му е един от най-ценните хора в живота, тъй като е много сериозен и винаги намира решение в трудните моменти.

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