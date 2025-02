Логиката в лудостите на Доналд Тръмп*

В деня, в който президентът Доналд Тръмп навърши месец от встъпването си в длъжност Канада триумфира над САЩ в турнира по хокей на лед "Четирите нации". Любимият спорт на канадците. Премиерът Джъстин Трюдо светкавично написа в социалните платформи: "Не можете да вземете нашата страна – и не можете да вземете нашата игра". Тръмп скандализира съседите си с предложението Канада да стане 51-ия щат и нарича Трюдо губернатор. Та хокейната победа в този контекст придоби друго значение за цялата нация: Трюдо след победата на Канада над САЩ по хокей: Не можете да ни вземете нито страната, нито играта.

Дотук Доналд Тръмп пожела още Дания да отстъпи Гренландия; САЩ да превземе Панамския канал; предложи перверзията 2 млн. палестинци да бъдат изселени от Ивицата Газа, която да бъде превърната в Ривиера; да спре войната в Украйна; Европа и НАТО да се оправят сами; издаде заповед Мексиканския залив вече да се нарича Американския, изтегли САЩ от няколко световни организации, издаде буквално на конвейер стотици укази, които разтърсиха и свои и чужди: Виртуална фантазия: Тръмп показа как се изтяга на плажа в луксозната Газа (ВИДЕО)

Нарцистичен, манипулативен, преувеличаващ своите постижения, очакващ постоянно признание и похвала. Липса на емпатия, мания за величие, импулсивност, повърхностност. Така накратко психолози, сред които племенницата Мери Тръмп, описват Донълд Тръмп в първия му мандат. Към това през втория ще добавим желанието за мъст от истаблишмънта, който нарича "дълбоката държава". Махнал е окончателно юздите, които първия път успяха да му сложат.

В продължение на над 50 години Тръмп продава на американците всичко – имоти, мечти, бизнес, партньорства, слава. Познава много добре манталитета и психиката на различните прослойки на обществото. Публичният образ, който си извая в първия мандат на самовлюбена и арогантна личност, без задръжки, владееща популизма до съвършенство, е най-гениалната част. Това му позволява цинична директност несъобразена с политическа коректност. Може да се отмята, да сочи и заклеймява, да жонглира с данни, понякога неверни, без да има последици за неговата репутация и имидж. Резултатът е, че всички очакват от него всичко.

Глупавата кампания на демократите да го разнасят по съдилища, защото платил на порнозвезда, с която имал връзка, да си мълчи - с какво толкова е ощетил държавата в този случай, та да се очаква гражданите да са възмутени? И куп други действия на правителството на Байдън срещу него. В допълнение и двата опита за покушение съвсем му дадоха онази съпричастност характерна за конспиративните теории. Всичко това обви Тръмп с "тефлоново покритие" - нищо не залепва по него: Опит за атентат: Стрелба срещу Доналд Тръмп (ВИДЕО)

СНИМКА: Getty Images

За Тръмп още през първия му мандат президентството не е цел, а инструмент. Той иска името му да е сред онези президенти на САЩ, които не просто запълват списъка, а са в учебниците по история. Тръмп беше чуждо тяло за политическите среди, където 4 години му се усмихваха през зъби и си казваха, че тази "грешка" няма да се повтори. Значителна част от назначенията бяха съобразени със републиканското статукво, което попречи на Тръмп да се разгърне. Но явно в същия този истаблишмънт има критична група, която смята, че САЩ трябва да действат радикално, за да запазят световната си хегемония в задаващия се многополюсен свят. Успоредно с това ключови за американското общество групи също видяха в цинизма и дързостта на Тръмп възможност. Консервативните евангелисти в и извън Републиканската партия и нововъзникналите технологични милиардери изместиха традиционните спонсори със столетни бизнеси и обичайните активисти. Те успяха да превърнат MAGA от политическо послание и предизборна платформа в идеология със сектантски характер. Разбира се, надменните ултралиберални политики на демократите при управлението на Джо Байдън им попречиха да прозрат това, което клокочи отдолу. А може част от демократите с осъзната пасивност да са му подарили победата. Разчистването на терена от всички допуснати в миналото грешки от друг, който да понесе активите и пасивите от този акт, а те да не се пишат на сметката на Демократическата партия.

След като поотмине шока от неговите "прищевки" и следваме примера като разсъждаваме извън кутията** се оказва, че в това поведение има устойчивост и логика.

Панамският канал и смяната на името на Мексиканския залив са послание към Китай и държавите от региона, с които си сътрудничи. През своя най-амбициозен геополитически и икономически проект "Един пояс, един път" Пекин бавно и търпеливо в продължение на години навлезе в множество държави в Латинска Америка, сред които и Панама. В задния двор на САЩ. Сходен е и казусът с Гренландия, където също Китай настъпва, а Русия от няколко години разширява присъствието си в района на Северния полюс. Така американският президент отправя предупреждение към тях, но го прави по зрелищен начин, докосващ патриотизма на поддръжниците си и тяхното самочувствие. Същевременно казва на ЕС, че трябва да си плати за спокойствието като купува повече американски газ и стоки, и да увеличи парите за отбрана. Разбирай повече пари за американската военна индустрия.

И за републиканците, и за демократите Русия не е приятел, но приоритетите и подхода на двете партии са различни. След падането на Желязната завеса американската намеса в Украйна обикновено се ускорява, когато на власт са демократите, докато при републиканците фокусът е върху прилагането на доктрината на "Creative chaos"*** в Близкия изток.

След срещата на САЩ и Русия в Саудитска Арабия, и двете страни дадоха поотделно пресконференции. Заедно с Марко Рубио изявления дадоха специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф и съветникът по националната сигурност Майкъл Уолц. И тримата многократно завършваха изказванията си с изречението, че "президентът Доналд Тръмп е единственият в света, който може да спре войната в Украйна". Това многократно повтаряне звучеше изкуствено и натрапчиво. То обаче не е насочено към руснаците, нито европейците или украинците, а към публиката у дома. Част е от по-мащабна персонифицирана масирана кампания на Тръмп, в която декларира желание да сложи край на войната, като подчертава как стотици хиляди са жертвите, как млади хора умират на фронта и, че ще върне парите на американските данъкоплатци, потънали на украинския фронт.

През цялото време и независимо по коя тема Тръмп говори неговите послания са насочени на първо място към последователите му. Те отдавна не са само избиратели. Всичко се поднася през тяхната призма и очаквания. Много е важно те да продължат да му вярват и да го следват самоотвержено. Да са готови да понесат евентуални временни загуби и финансови сътресения заради политиката на Тръмп. Образът му в техните съзнания трябва да се запази. След две години ще има частични избори за Конгреса, които ще определят втората половина от президентския му мандат.

