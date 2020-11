С кармата на "Хелп Карма" е свършено

Шокът от репортажа на Мария Цънцърова за Help Karma е тежък. Най-голямата платформа за дарение за критично болни се оказа изключително доходоносно начинание. Един от служителите, Славчо Славчев, "ценен кадър", е получавал понякога 40 000 месечно, като освен всичко е теглил "заем" от фондацията от 51 000 лева, които са му трябвали, за да...си купи апартамент. Техническият директор на Help Karma е получил всъщност близо 800 000 лева за работата си във фондацията за период от две години.

Трябва да кажа: Help Karma беше (говоря за нея в минало време, защото се съмнявам, че някой някога ще дари отново през тях) полезна и много важна платформа. От Actualno.com сме отразявали много от техните случаи и сме им помагали винаги с каквото можем. Разбира се, дотук.Обясненията на ръководството и служителите на фондацията беше мъчително изживяване. Не съм много сигурен, че подобни нахални обяснения не приличат повече на хора от парламента. Заплатите в ИТ сектора били високи, например, а в Help Karma работят ИТ специалисти, беше изтъкнато. Откога фондация, посветена на най-мъчителните и тежки случаи, които може да сполетят някого, има за цел да конкурира същите заплати, каквито се дават в ИТ сектора? И дали пък наистина там може да получиш близо милион за две години от заплати плюс заеми? Силно се съмнявам, това все пак са много редки случаи. Но още по-редки са, когато ги получиш от дарения за раково болни деца. Чухме и следното обяснение: "Аз имам предложение за доста по-добре заплатена работа в чужбина". Страшно обяснение. Вместо тази алтернатива е предпочел, благотворително, да вземе от дарения кажи-речи пак толкова. Да не се окаже само, че Славчо е един от най-добре платените програмисти в Европа. Най-горчивото усещане, с което зрителят и предполагаемия дарител остава след репортажа на Мария, е че цялото нещо не прилича отвътре на фондация, а на фирма. Прилича на стандарното ноу-хау, в която създаваш платформа, която да организира около себе си големи басейни от хора и транзакции, от които транзакции да получаваш солиден процент и всичко да върви чудесно напред. И не, тук не става дума само за морално нарушение; има и юридическо, тъй като фондацията-фирма е обявила, че използва до 5 % от даренията за поддръжка на дейността си, а всъщност през 2019-та са били 9 %. И не на последно място: Help Karma заемаше една празна зона, която трябваше да заема държавата. Немислимо е за всеки тежък случай да се разчита основно на дарения през социалните мрежи, които да се събират с кръв и пот. Немислимо е също плоският данък да е алфата и омегата на данъчната система, когато е повече от ясно, че социална държава с 10 % ставка, от които поне 5 % потъват така или иначе в сивата икономика, не може да съществува. Не е до карма. А до съпричастност и разум.