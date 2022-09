ТЕСТ: Разбираш ли ги нещата с АЕЦ Запорожие?

1. КЪДЕ СЕ НАМИРА АЕЦ ЗАПОРОЖИЕ?

а) в Украйна

б) в СССР

в) ако гръмне, много е близо до България

2. КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ С АЕЦ ЗАПОРОЖИЕ?

а) Руснаците го превзеха и го ползват хем като военна база (вкараха сума тежка военна техника за стрелба оттам), хем като щит, за да стрелят по украински позиции.

A recently leaked video proves that Russian military hardware now sits within the turbine halls of the Zaporizhzhia NPP.



A large steam turbine can be seen in start of the clip. These vehicles may be as close as 100 feet from the nuclear reactor. pic.twitter.com/D50JoUxojk