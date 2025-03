Вече като си легна не знам от коя страна на желязната завеса ще се събудя

Един приятел обобщи сполучливо последния месец така: "Вече като си легна не знам на сутринта от коя страна на желязната завеса ще се събудя".

Едва ли е единствен. И ако погледът, хвърлен зад рамото към предното десетилетие, си спомня за него с топло чувство, това се дължи не само на обичайния оцветител на миналото: носталгията. Разбира се, всеки геополитически анализатор ще ме обвини в късогледство и ще посочи десетки примери за това, че фитилите на днешния геополитически взрив са се скъсявали с тихо свистене именно във времената, за които си спомняме с умиление. И ще бъде прав. Тъй вярно! Работата на журналиста и без това вече се изразява в това - да се лекува от наивността си като дава трибуна на геополитическия анализатор, но като компенсация сладко предчувства десетките си хиляди гледания в YouTube. Те ромолят под формата на трафик в малко кухата му, но предприемчива глава, и той е съгласен на тази сделка - да е по-глупав от госта, но да инкасира ползите от неговото гостуване. Важното е "каналът да расте".

Затова и ще оставим елементарното си объркване без разрешение. А само като списък:

- Вицепрезидентът на САЩ обвинява Европа за това, че ограничава свободата на словото. През това време президентът на САЩ обещава да спре финансирането на университети, които протестират и да хвърли в затвора агитаторите.

- Българското правителство всяка сутрин излиза с наплюнчен пръст пред кабинетите си, за да усети накъде духа вятъра. Смята и изчислява, търси точния градус, на който да постави ветропоказателя, но вятърът непослушно пак променя посоката. Кой е кошмарът на лакея? Да не знае кой е господарят.

- Най-нерешимият конфликт в света: Ивицата Газа, вече има решение. Ще стане Ривиера. Просто не сме мислили out of the box.

- Зеленски твърди, че след Украйна, Русия ще продължи с Европа, а САЩ твърдят, че щом копаят някъде златото на една държава, тя е напълно защитена. Това може би е добре: значи трябва да сме съвършено спокойни за нашата.

- Най-рецитираната до умопобъркване дума в българската политическа история - "евроатлантизъм", вече не се произнася на дневна светлина и който я изтърси, е считан за малоумен. Тук сякаш няма голяма промяна.

- Възраждане открито твърдят, че съдбата на "антибългарския интелектуален елит" през 2025-та година ще е същата като на "антибългарския елит" от 1944 година.

- Живеем едновременно по Оруел и по Хъксли: наоколо хем тоталитарната желязна ръка, хем мемета по цял ден за забавление. Войната е мир, свободата е робство, а Джей Ди Ванс - най-доброто меме, което сте виждали.

Автор: Райко Байчев