Десетки, вероятно стотици се издавиха заради преобърнал се ферибот в Конго (ВИДЕО)

Най-малко 78 души се удавиха в известното в цял свят езеро Киву, след като ферибот се преобърна - най-вероятно, защото е бил претоварен.

Според The Guardian, на сравнително малката лодка са се качили 278 души, а тя е можела да превозва максимум 80. Огромната трагедия е станала буквално когато фериботът се е готвел да акостира и е бил сравнително близо до кея на пристанище Китику.

Жан-Жак Пуриси, губернаторът на провинция Южно Киву, в Конго, коментира пред Reuters, че ще трябват поне 3 дни, за да стане ясно колко души са загиналите.

Езерото Киву се превърна в оживен маршрут заради боевете между правителствените сили в Конго и бунтовниците М23. Много хора бягат през него от войната, защото по суша не е ясно кога животът ти ще бъде застрашен от бойни действия. Вече е въведено изрично задължение возещите се във ферибот да носят спасителни жилетки - не изглежда обаче, че то се спазва стриктно, включително от този инцидент.

Има данни, че загиналите са се увеличили на 126 души:

At least 126 people killed and dozens missing when a boat capsized on Lake Kivu in Congo - The Guardian



The boat is believed to have been carrying 450 passengers. According to authorities in North Kivu province, 45 people have been rescued and the search for the missing… pic.twitter.com/eHtzBO7zw9