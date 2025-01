Катастрофа с автобус и много загинали в Либия (СНИМКА)

Пътнотранспортно произшествие е станало в Източна Либия тази неделя, като в инцидента е участвал автобус. Вследствие на катастрофата са загинали 23 човека, а 20 други са ранени, съобщава китайската държавна агенция Xinhua. Първоначалните данни бяха за значтилен по-малко жертви и пострадали, но впоследствие докладите бяха ревизирани от Министерство на здравеопазването на страната.

Според Мохамед Ал-Джали, служител от Абу Кураин, болницата в селото е получила седем тела и един ранен, докато болниците в градовете Хун и Уадан, разположени в района на Джуфра, са получили 16 тела и четирима ранени.

Произшествието е станало в околностите на село Абу Кураин близо до района Ал-Луд в Източна Либия. Автобусът, участвал в катастрофата, станала на магистрала, е пътувал от Джуфра за Триполи, според доклада.

Органите за сигурност и прокуратурата разследват причините за инцидента.

В по-ранно изявление във Facebook министърът на здравеопазването на Либия призова обществеността да се придържа към правилата и указанията за движение, за да защити живота и да гарантира безопасността.

В социалните мрежи се появи и снимка от катастрофата, на която се вижда изпочупения автобус, чиято странична част липсва.

Death toll rises to 23 in bus crash in Libya, 5 injured https://t.co/EBdDgxKPkY pic.twitter.com/Zbx1LfaAyU