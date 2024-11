Нова политическа ера в Ботсвана: Избраха си за президент Дума Боко

Главният съдия на Ботствана обяви Дума Боко за новоизбран президент на южноафриканската държава, съобщи Анадолската агенция.

Боко все още не е говорил публично за резултата. 54-годишният член на коалицията "Чадър за демократична промяна" (UDC) ще замени президента Масиси, пише Reuters.

Президентът на Ботсвана Мокгуитси Масиси призна поражението си, след като предварителните резултати показаха, че неговата управляваща партия е загубила парламентарното си мнозинство след почти шест десетилетия на власт, пише оище Reuters.

„От утре... ще започна процеса на предаване“, каза Масиси в аудиозапис от телефонния си разговор с Боко, който лидерът в оставка публикува в социалните медии, сигнализирайки за плавен преход на властта.

𝐂𝐎𝐍𝐆𝐑𝐀𝐓𝐔𝐋𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓-𝐄𝐋𝐄𝐂𝐓 🇧🇼

Dumelang Bagaetsho, I hope you are all well. I would like to extend my heartfelt congratulations to the new President-Elect, Adv. @duma_boko, on his victory. pic.twitter.com/jqVRJpKtnc