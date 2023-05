Путин ще получи имунитет за срещата на БРИКС в Южна Африка

Това пише Bloomberg, като добавя, че РЮА ще даде дипломатически имунитет на лидерите от икономическата група, съставена от Бразилия, Русия, Индия, Китай и Република Южна Африка.

#Putin will be able to come to #SouthAfrica for the #BRICS summit in August without fear of extradition to the International Court of Justice in The Hague, Bloomberg writes.



According to the journalists, South Africa will grant the leaders of the BRICS countries diplomatic… pic.twitter.com/Zk11lNBRX6