Слон уби 80-годишна туристка в Замбия (ВИДЕО)

Във видеоклип, разпространен в интернет, се вижда как големият слон преобръща няколко пъти колата, в която пътуват шестима души. Кийт Винсент, главен изпълнителен директор на сафари група, заяви, че автомобилът е бил "блокиран" от терена и не е могъл да се изнесе.

In #Zambia, a tragedy occurred in Kafue National Park: an angry elephant attacked a car, overturned it three times and seriously injured the passengers. One 80-year-old tourist died and another tourist was taken to hospital. pic.twitter.com/epYCiRWfxR