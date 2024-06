Сомалийски наемник в руската армия: Не идвайте – ще умрете (ВИДЕО)

28-годишният Адил Абдулахи Ахмед е един от чуждестранните наемници, дошли в Русия с идеята да намерят по-добър живот. Както много други наемници от Третия свят, той тръгва поради една причина – обещание за пари и руско гражданство. С други думи – изход от мизерния живот, който води. Но реалността е съвсем различна от рекламата.

В интервюто Адил обяснява, че в Сомалия е работел в супермаркет – говори арабски и английски, разбира общо взето руски език. Описва живота си в Сомалия като нормален, но заплатата му е 140 долара. С толкова пари можеш да преживяваш, но не и да си осигуриш добро бъдеще, казва той – и споделя, че е учил "Информационни технологии".

В Африка всички говорят как ще отидат в Европа – Западна, Източна, САЩ, ще си намерят хубава работа и ще пращат пари на семействата си. За Адил Русия била добра възможност – защото имало лесен достъп, само за седмица получил туристическа виза, а в Западна Европа и САЩ не признавали сомалийските паспорти.

В Русия си намерил работа в текстилна компания – производство на дрехи, но вземал почти толкова пари, колкото в Сомалия. Затова потърсил друга работа – и видял рекламите в Русия за армията на страната, за службата там, те били навсякъде. Но не разбрал, че става въпрос за война – изглеждало му като някакъв вид охранителна дейност. Записал се лесно – но никой в руската армия не говорел английски, а уж било посочено, че ще има преводач.

Никой не ми каза за войната в Украйна, за проблемите между Русия и Украйна, обяснява Адил и добавя: За Украйна знаех, че ще играе на Европейското първенство по футбол, нищо друго.

Впоследствие Адил разбира причините за войната така – кой да вземе и владее определени земи. Никой в Русия обаче не му казва, че Украйна иска да вземе руски земи. Той дава пример с Етиопия и Сомалия, преди време Етиопия окупирала сомалийски земи – голям проблем е, когато някой вземе нещо, което си е твое, това е мисленето на сомалиеца.

Адил твърди и, че не е имал никакъв военен опит, преди да влезе в руската армия. Обучението било кратко, много ограничено за човек, който трябва да ходи на фронта, дори не е стрелял на тренировка. Адил си мислел, че няма как да пратят такива като него в бой, след като явно не са готови – че руското командване "има мозък", но отново – реалността се оказала ужасяващо различна. Питах къде отиваме, но отговор нямаше – никой не говореше английски. Ако някой ми беше казал тогава, че отивам на фронта, щях да скъсам договора и да бягам – мислех, че ще съм на охранителна служба, разказва сомалиецът.

Той казва и, че имал за приятели трима индийци – те били в руската армия също като него, за да спечелят пари за по-добър живот. А на фронта, в редиците на руската армия, "ако бъдеш ранен, никой няма да ти помогне – само Бог. Всеки ден му благодаря, че съм с две ръце и два крака – и на украинците, те ми оказаха медицинска помощ", гласи най-важното послание на Адил, който е убеден, че ако се върне в Русия, пак ще го хвърлят на фронта или ще го убият, защото не иска да се бие, а е подписал договор с руската армия. Затова призовава всички африканци да не идват, да не се лакомят за пари – реалността е убийствен ад.

