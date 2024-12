15-годишно момиче застреля двама души в училище в САЩ и се самоуби (ВИДЕО+СНИМКА)

15-годишна тийнейджърка е застреляла двама души в частно християнско училище в САЩ, а после се е самоубила, съобщи "The New York Times". Засега няма данни за мотивите ѝ. Момичето е било идентифицирано като Натали Ръпнау, която понякога се е наричала Саманта. Тя застреляла с пистолет учител и ученик и ранила шестима души, преди да се самоубие. Двама от пострадалите ученици са с опасност за живота. Останалите четирима ранени не са в толкова тежко състояние.

The Abundant Life Christian School shooter in Madison, Wisconsin, has been identified as a 15-year-old girl named Natalie Lynn Rupnow.



Let me make this absolutely clear: she was NOT transgender—despite the disgusting lies being spread by transphobic trolls on…