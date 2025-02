Американски военен самолет се разби край Сан Диего, пилотите са спасени (ВИДЕО и СНИМКИ)

Самолет на американските военноморски сили се разби днес край бреговете на Сан Диего. Двамата членове на екипажа са успели да катапултират и са спасени, като вече са в безопасност, предаде Ройтерс, като се позова на висш американски представител. Източникът уточни, че самолетът A-18G Growler е бил базиран в щата Вашингтон. Причината за катастрофата за момента не е ясна, но бреговата охрана е спасила и двамата пилоти от двуместния самолет.

Въпросът за безопасността на американската военна авиация е в центъра на вниманието, след като миналия месец хеликоптер "Блек хок" (Black Hawk) на армията се сблъска с пътнически самолет във Вашингтон и загинаха общо 67 души, предаде БТА.

