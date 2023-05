Байдън даде на Украйна известна доза оптимизъм за ракети с голям обсег (ВИДЕО)

Демократът говори пред медиите в понеделник и коментира ескалацията на руските въздушни атаки срещу Киев, като заяви, че "това не е неочаквано". "Ето защо трябва да продължим да даваме на Украйна всичко, от което се нуждае", каза американският президент.

На уточняващ въпрос относно евентуалното изпращане на ракети с далечен обсег ATACMS в Украйна Байдън отговори, че темата "все още е в ход", пише "Украинска правда".

President Joe #Biden said that the transfer of long-range ATACMS missiles to #Ukraine is still being discussed. pic.twitter.com/91dmQ9sczb