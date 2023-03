Байдън удължава живота на здравноосигурителната програма на САЩ

Той обаче се противопоставя на мнението на републиканците, че единственият начин за запазването на програмата е тя да бъде съкратена. ОЩЕ: Все по-малко американци искат повторение на битката между Байдън и Тръмп за Белия дом

Според него републиканците грешат.

"Пускам бюджета си тази седмица. В него ще предложа план за удължаване на живота на Medicare за едно поколение, без да намалявам обезщетенията", обяви още Байдън.

MAGA Republicans on the Hill say the only way to be serious about preserving Medicare is to cut it.



Well, I think they’re wrong.



I’m releasing my budget this week. In it, I’ll propose a plan to extend the life of Medicare for a generation, without cutting benefits.



