Битката на кандидатите за вицепрезидент: Борбата за Белия дом продължава с пълна сила (ВИДЕО)

Кандидатът на Демократическата партия за вицепрезидент на Камала Харис - Тим Уолз, заяви, че приема предложението на телевизия "Си Би Ес нюз" да дебатира с кандидата на Републиканската партия за вицепрезидент на Доналд Тръмп - Джей Ди Ванс. Предложението беше за дебати на 1 октомври, предаде БТА.

Засега Ванс не е казал дали също приема офертата на телевизията.

"Ще се видим на 1 октомври, Джей Ди", написа Уолз в X. От публикацията му става ясно, че Си Би Ес е предложила няколко дати за дебата - на 17 или 24 септември или на 1 или 8 октомври. Дебатът ще бъде в Ню Йорк.

На 11 август Ванс заяви, че би искал да проведе предизборен дебат с опонента си. Преди това Уолз също е заявявал подобно намерение.

